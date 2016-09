Barcelona rekent op Messi tegen Alavés

ANP Barcelona rekent op Messi tegen Alavés

BARCELONA - FC Barcelona rekent zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Alavés op Lionel Messi. De Argentijnse aanvaller keerde met een spierblessure terug uit Argentinië, waar hij zijn land aan een overwinning op Uruguay in de WK-kwalificatie had geholpen (1-0). Zonder de geblesseerde Messi bleef de finalist van het laatste WK daarna steken op een gelijkspel tegen Venezuela (2-2).

Door ANP - 9-9-2016, 16:50 (Update 9-9-2016, 16:50)

De Argentijn werkte de afgelopen dagen in Catalonië aan zijn herstel. Voluit ging Messi nog niet tijdens de trainingen. ,,Hij heeft een deel van de training met de groep meegedaan en een deel alleen'', zei trainer Luis Enrique vrijdag. ,,We houden zijn situatie scherp in de gaten, maar hij is fit genoeg om te spelen tegen Alavés.''

Dat betekent dat de Spaanse kampioen tegen de gepromoveerde club weer kan beschikken over de 'tridente', het supertrio voorin: Messi, Luis Suárez en Neymar. De Braziliaan keerde deze week terug bij Barcelona nadat hij wekenlang in eigen land was geweest voor de Olympische Spelen en WK-kwalificatie.