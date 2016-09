Atlético met goed gevoel naar PSV

VIGO - Atlético Madrid heeft zaterdagmiddag de eerste competitiezege van het seizoen geboekt. De tegenstander van PSV komende dinsdag in de Champions League won het uitduel met Celta de Vigo: 4-0.

Door ANP - 10-9-2016, 15:01 (Update 10-9-2016, 15:01)

Antoine Griezmann (2), Koke en Angel Correa scoorden in de tweede helft voor de club die slecht begonnen was in de Primera División. Atlético speelde eerder gelijk tegen Alavés (1-1) en Leganés (0-0).

Atlético Madrid is dinsdag te gast in het Philips-Stadion van Eindhoven. Later in het seizoen is Celta de Vigo één van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League.