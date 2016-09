PSV nagenoeg compleet voor Atlético

EINDHOVEN - De selectie van PSV heeft maandagochtend nagenoeg compleet getraind als laatste voorbereiding op de ontmoeting met Atlético Madrid van dinsdag in de Champions League. Alleen de lang geblesseerde vleugelaanvaller Jürgen Locadia ontbrak maandag op het trainingsveld in Eindhoven.

Andrés Guardado en Santiago Arias, die zaterdagavond rust kregen in de competitiewedstrijd bij NEC (0-4), meldden zich maandag gewoon op het trainingsveld. Ook de nieuwkomers Siem de Jong en Oleksandr Zintsjenko trainden weer mee. De Jong was vrijdagavond nog trefzeker voor Jong PSV. De Oekraïener Zintsjenko wordt gehuurd van Manchester City en meldde zich afgelopen week voor het eerst in Eindhoven.

Atlético komt dinsdagavond op bezoek in het Philips Stadion voor de openingswedstrijd van de groepsfase van de Champions League. Eerder dit jaar troffen beide clubs elkaar ook al op het Europese hoofdpodium, toen in de achtste finales. Zowel in Eindhoven als in Madrid eindigde de wedstrijd in 0-0, waarna de Spanjaarden via strafschoppen wonnen (7-8). Atlético drong zelfs door tot de finale, waarin stadgenoot Real Madrid te sterk was, ook via strafschoppen.