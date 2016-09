Barcelona rolt Celtic volledig op

BARCELONA - Barcelona is in de eerste wedstrijd dit seizoen in de groepsfase van de Champions League over Celtic heengelopen. En niet zo'n klein beetje ook. Met de Duitser Marc-André ter Stegen in plaats van Jasper Cillessen in het doel werd het 7-0 voor de Catalanen. Hoewel de Schotten met Dorus de Vries wel een Nederlander in het doel hadden, waren ze niet opgewassen tegen de acties van vooral Lionel Messi en Neymar, die bij vlagen briljant waren.

Door ANP - 13-9-2016, 22:46 (Update 13-9-2016, 22:46)

De andere wedstrijd in deze groep, tussen Manchester City en Borussia Mönchengladbach, werd door scheidsrechter Björn Kuipers uit Oldenzaal afgelast. Regen had het veld in Manchester onbespeelbaar gemaakt.