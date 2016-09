Ajax op zoek naar houvast

ANP Ajax op zoek naar houvast

ATHENE - Met een nagenoeg ongewijzigde formatie gaat Ajax donderdagavond op bezoek bij Panathinaikos op zoek naar vastigheden die het elftal een succesvol seizoen kunnen opleveren. ,,We hebben nu twee keer achter elkaar gewonnen en de nul gehouden", rekende trainer Peter Bosz. ,,Maar het is nog steeds te wisselvallig. Het moet beter."

Door ANP - 14-9-2016, 18:37 (Update 14-9-2016, 18:37)

Ajax is alweer voor de tweede keer dit seizoen in Griekenland. In het gelukkig gewonnen uitduel met PAOK Saloniki (1-2) paste de opvolger van Frank de Boer zijn elftal nog aan en koos hij voor een systeem met vijf verdedigers. ,,Maar dat lijkt me nu niet nodig", zei Bosz. ,,We gaan uit van eigen kracht en kijken niet zo veel naar de tegenstander. Net als PAOK voetbalt waarschijnlijk ook Panathinaikos met vijf verdedigers. We zullen het spel dus moeten maken. Dat willen we ook."