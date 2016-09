Bosz tevreden met resultaat Ajax

ANP Bosz tevreden met resultaat Ajax

ATHENE - Trainer Peter Bosz was donderdag vooral tevreden over het resultaat van het uitduel van Ajax met Panathinaikos (2-1) in de Europa League. ,,We begonnen dramatisch maar kregen de wedstrijd na een half uur onder controle. Daarna hadden we dit duel eerder moeten beslissen."

Door ANP - 16-9-2016, 0:14 (Update 16-9-2016, 0:14)

,,We krijgen in de openingsfase een enorme domme goal tegen", doelde Bosz op een fout van doelman André Onana. ,,Daarna waren we een kwartier in de war, Vervolgens hebben we ons goed hersteld. Alleen hadden we in de slotfase nooit meer in de problemen mogen komen. We gaven ook nog een grote kans weg", verwees hij naar een mislukte kopbal van Rodrigo Moledo. ,,Zo´n jongen mag nooit zo vrij staan."

,,Ik heb wel genoten van die prachtige sfeer hier in het stadion", vervolgde Bosz die ook wel kon leven met de uitslag van de wedstrijd tussen de andere ploegen in de poule. Standard Luik en Celta de Vigo speelden donderdag gelijk (1-1) in België.