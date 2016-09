Robben ziet uit naar rentree

ANP Robben ziet uit naar rentree

MÜNCHEN - Arjen Robben ziet uit naar zijn rentree bij Bayern München. De Nederlandse vleugelspits heeft deze week weer volop meegedaan met de groepstraining en verlangt naar zijn eerste competitiewedstrijd in meer dan een half jaar. ,,Het gaat goed op dit moment. Ik wil nu vooral weer in het ritme van de groepstraining komen'', zegt de 32-jarige Robben vrijdag op de website van de Duitse kampioen.

Door ANP - 16-9-2016, 11:54 (Update 16-9-2016, 11:54)

Robben speelde zijn laatste officiële wedstrijd voor Bayern op 5 maart tegen Borussia Dortmund. Een spierblessure dwong hem daarna tot enkele maanden rust en revalidatie. Medio juli ging het meteen weer mis in zijn eerste optreden, een oefenwedstrijd tegen Lippstadt. ,,Dat was toen wel een klap'', bekende Robben. ,,Ik raakte toen wel even mijn motivatie, kracht en energie kwijt. Maar dat heb ik nu allemaal weer terug.''

Wanneer Robben zijn comeback maakt, is nog niet vastgesteld. ,,We bekijken het van dag tot dag'', aldus Robben. Hij keert in ieder geval zaterdag nog niet terug, als Bayern tegen FC Ingolstadt speelt.