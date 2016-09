Eintracht Frankfurt beloont zieke Russ

FRANKFURT - Eintracht Frankfurt heeft Marco Russ tot 2019 laten bijtekenen. De verdediger lijdt aan teelbalkanker en is dit seizoen nog niet in actie gekomen.

Door ANP - 17-9-2016, 17:30 (Update 17-9-2016, 17:30)

Russ kreeg aan het einde van het vorig seizoen slecht nieuws na een dopingcontrole. De verdediger had een hoge hormoonwaarde en onderzoek wees uit dat hij teelbalkanker had. Russ kwam eerst nog in actie voor Eintracht Frankfurt in de play-offs voor promotie en degradatie. Daarna liet hij zich behandelen.

Russ hoopt dat hij in de winterstop de training bij zijn club uit de Bundesliga kan hervatten.