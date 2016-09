AZ na winst op PEC Zwolle stevig in subtop

ZWOLLE - AZ heeft zich zondag na een overwinning van 2-0 op PEC Zwolle nog steviger in de subtop van de eredivisie genesteld. Wout Weghorst en invaller Guus Til maakten de doelpunten. PEC Zwolle is dit seizoen nog altijd zonder overwinning.

Door ANP - 18-9-2016, 16:33 (Update 18-9-2016, 16:42)

AZ-trainer John van den Brom had zijn formatie, gedeeltelijk noodgedwongen, op drie plaatsen gewijzigd in vergelijking met de Europese wedstrijd (1-1) donderdag tegen het Ierse Dundalk FC. Uiteraard ontbrak Stijn Wuytens, die uiteindelijk slechts een hersenschudding overhield aan zijn onfortuinlijke botsing met doelman Gary Rogers. Van den Brom schrapte ook de namen van de niet geheel fitte Alireza Jahanbakhsh en spits Fred Friday. Hij gaf in de punt van de aanval de voorkeur aan Weghorst.

Lang gebeurde er nauwelijks iets in Zwolle. Beide ploegen slaagden er niet in kansen te scheppen. Pas na een half uur ontbrandde de strijd. AZ kreeg daarbij via Derrick Luckassen de beste mogelijkheden. Kort voor rust viel het verdiende Alkmaarse openingsdoelpunt. Weghorst scoorde van dicht bij na een min of meer mislukt schot van Ben Rienstra.

Al snel in de tweede helft verdubbelde Ron Vlaar bijna de marge. Zijn schot kwam op de lat terecht. PEC Zwolle nam daarna het initiatief over. Invaller Danny Holla was dicht bij de gelijkmaker. In de slotfase vloeiden na de Europese inspanning de krachten steeds meer weg bij de spelers van AZ. Met dubbele energie probeerde PEC alsnog een punt uit het vuur te slepen. De defensie van AZ gaf echter geen krimp. Kort voor tijd scoorde Guus Til zelfs de geflatteerde 0-2.