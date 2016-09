Cocu baalt van gemiste kansen

ANP Cocu baalt van gemiste kansen

EINDHOVEN - PSV-trainer Phillip Cocu wilde zijn ploeg zondag na de thuisnederlaag tegen koploper Feyenoord (0-1) geen verwijten maken, maar hij baalt dat het team vooral in thuiswedstrijden niet effectief is.

Door ANP - 18-9-2016, 17:19 (Update 18-9-2016, 17:19)

,,We hadden meer verdiend, maar voor de goal ontbreekt het op dit moment aan de finesse. Het is dan lastig om de wedstrijd open te breken. Als je de kansen blijft missen, wordt het lastig om wedstrijden te winnen'', wees hij ook op het verlies afgelopen week in het Philips Stadion tegen Atlético Madrid (0-1).

,,Voorzetten en corners moeten beter'', oordeelde de trainer van de landskampioen. ,,Als de bal niet goed komt dan kun je nog met zo veel mensen voor de goal staan maar dan scoor je nooit. We laten in eigen huis te veel punten liggen en we moeten dat snel gaan omkeren.''