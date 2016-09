De Boer verrast Juventus met Inter

MILAAN - Trainer Frank de Boer kan bij Internazionale voorlopig weer even vooruit. De geplaagde oud-international leidde zijn nieuwe ploeg zondagavond op eigen veld naar een verrassende zege op landskampioen Juventus. Inter zegevierde met 2-1 dankzij treffers van Mauro Icardi (1-1) en Ivan Perisic (2-1).

18-9-2016

Namens Juventus had Stephan Lichtsteiner in de 66e minuut de score geopend. De thuisploeg beëindigde het duel met tien man na de tweede gele kaart in de negentigste minuut voor Ever Banega, die drie minuten eerder zijn eerste boeking had gekregen.

Voor De Boer was het duel met Juventus, dat na drie wedstrijden nog zonder puntverlies was, van groot belang. De voormalige coach van Ajax beleeft een moeizame seizoensstart met Inter. Vorige week zondag behaalde De Boer zijn eerste competitiezege in en tegen Pescara (1-2) dankzij twee treffers in het laatste kwartier van Icardi. Afgelopen donderdag ging het echter opnieuw fout voor Inter, dat in de Europa League op eigen veld met 0-2 verloor van Hapoel Beer-Sheva uit Israël.