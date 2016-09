Larsson onzeker voor bekerduel sc Heerenveen

HEERENVEEN - Trainer Jurgen Streppel van sc Heerenveen kan dinsdag in het bekerduel tegen De Graafschap mogelijk niet beschikken over Sam Larsson. De Zweedse aanvaller verliet de training van de Friezen maandag wegens liesklachten. Dinsdag wordt beoordeeld of de speler in vorm vanaf de aftrap kan meedoen.

Door ANP - 19-9-2016, 18:15 (Update 19-9-2016, 18:15)

Larsson was in de laatste drie duels van zijn club goed voor drie doelpunten en een assist. Als hij niet kan spelen, is Luciano Slagveer zijn logische vervanger. Streppel kan dinsdagavond ook nog geen beroep doen op basiskracht Joost van Aken. De centrale verdediger heeft nog last van een enkelblessure.