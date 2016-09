PSV met Pasveer en Siem de Jong tegen Roda

EINDHOVEN - Remko Pasveer verdedigt ook dit seizoen in het bekertoernooi het doel van PSV. De reservekeeper van de landskampioen staat woensdag aan de aftrap van het duel met Roda JC in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker. In de eredivisie en Champions League moet Pasveer zich altijd tevreden stellen met een plek op de bank, omdat trainer Phillip Cocu de voorkeur geeft aan Jeroen Zoet.

Door ANP - 20-9-2016, 13:16 (Update 20-9-2016, 13:16)

Siem de Jong debuteert tegen Roda JC in het shirt van PSV. Cocu wilde dinsdag niet zeggen of de huurling van Newcastle United een basisplaats krijgt of zal invallen. Na twee optredens bij Jong PSV zat de oud-Ajacied zondag voor het eerst bij de selectie voor de topper tegen Feyenoord, maar hij bleef in Eindhoven op de bank. Mogelijk vervangt Siem de Jong zijn broertje Luuk, die geschorst is voor de confrontatie met Roda JC.