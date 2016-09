Heracles voorlopig zonder Gosens

Heracles voorlopig zonder Gosens

ALMELO - Heracles Almelo-trainer John Stegeman kan voorlopig geen beroep doen op Robin Gosens. De verdediger viel zondag in het thuisduel met Ajax (0-2) uit met een enkelblessure. De eredivisionist meldde woensdag dat een scan heeft aangetoond dat er sprake is van schade aan het gewricht. De verwachting is dat de Duitse linksback enkele weken is uitgeschakeld.

