Jorritsma mag toch blijven bij Oranje

ZEIST - Hans Jorritsma mag toch als teammanager van het Nederlands elftal de WK-kwalificatiecampagne afmaken. Dat maakte de KNVB dinsdag bekend. De verbintenis van Jorritsma loopt nu door tot 1 december 2017.

Door ANP - 27-9-2016, 17:14 (Update 27-9-2016, 17:28)

Hij zou aanvankelijk eind van dit jaar vertrekken bij de KNVB. Bondscoach Danny Blind en de spelersgroep van Oranje wilden echter graag het kwalificatietraject van het WK voetbal in 2018 in Rusland met de 67-jarige manager voltooien. Na diverse gesprekken tussen Jorritsma en Blind is ervoor gekozen om het contract van de voormalige hockeycoach toch te verlengen.

Directeur betaald voetbal Jean-Paul Decossaux reageerde verheugd op de voortzetting van de samenwerking met Jorritsma, die sinds eind 1996 in functie is. ,,Dit bevordert de rust rondom het team. Spelers en technische staf moeten volgende week hun vizier volledig kunnen richten op de kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Frankrijk.''

De KNVB hoopt op korte termijn de besprekingen met de opvolger van Jorritsma af te ronden. De nieuwe 'manager prestatie en innovatie' zal dan de komende tijd door de huidige teammanager worden ingewerkt. Per 1 december 2017 draagt Jorritsma dan zijn taken aan zijn opvolger over.

Eind augustus werd bekend dat Jorritsma aan het einde van dit jaar zou moeten vertrekken bij de KNVB. Volgens een afspraak in 2014 had hij al in de voorbije zomer afscheid moeten nemen. De KNVB slaagde er echter niet in om tijdig een geschikte opvolger voor hem te vinden. Daarom mocht hij nog even blijven, maar zowel de technische staf als de spelersraad van Oranje drong bij technisch directeur Hans van Breukelen aan om de WK-kwalificatiereeks met Jorritsma af te maken. Die lobby pakte succesvol uit.