ANP Martino tekent bij Atlanta United

ATLANTA - Gerardo 'Tata' Martino begint aan een nieuw avontuur in zijn voetballeven. De 53-jarige Argentijn gaat aan de slag bij Atlanta United FC, dat komend jaar met Minnesota United toetreedt tot de Major League Soccer in de Amerikaanse profcompetitie. Martino was in het seizoen 2013-2014 werkzaam bij Barcelona. Daarna fungeerde hij twee jaar als bondscoach van Argentinië.

Door ANP - 27-9-2016, 20:49 (Update 27-9-2016, 20:49)

Met de entree van Atlanta en Minnesota bestaat de Major League Soccer in 2017 uit 22 teams. Deze competitie kent geen promotie-degradatiesysteem.