Real Madrid geeft zege weg in Dortmund

DORTMUND - Real Madrid wacht in de Champions League nog altijd op de eerste uitzege op Borussia Dortmund. De titelverdediger moest dinsdagavond in Duitsland genoegen nemen met 2-2. Voor de Spaanse ploeg was het de derde remise op rij in een week na de competitieduels met Villarreal (1-1) en Las Palmas (2-2).

Door ANP - 27-9-2016, 22:46 (Update 27-9-2016, 22:58)

Voor Real Madrid, dat ook in de voorgaande vijf CL-duels bij Dortmund niet kon winnen, kwamen Cristiano Ronaldo (0-1) en Raphaël Varane (1-2) tot scoren. Pierre-Emerick Aubameyang (1-1) en invaller André Schürrle (2-2 in de 87e minuut) troffen doel namens de thuisclub, die met een klinkende zege op Legia Warschau (0-6) twee weken geleden aan de groepsfase was begonnen. De Madrileense club opende de strijd in poule F met een late overwinning op Sporting Portugal (2-1).

Voor het begin van de wedstrijd in Dortmund was weer veel te doen over Ronaldo. De Portugese vedette zou zaterdag na zijn wissel in de competitiewedstrijd tegen Las Palmas (2-2) coach Zinedine Zidane hebben uitgescholden. De Spaanse media spraken van een grote rel tussen de twee grootheden, maar volgens beide hoofdrolspelers viel het allemaal nog wel mee.

Fraaie treffer

Na ruim een kwartier in Dortmund kon de voormalige topvoetballer zijn sterspeler feliciteren met een fraaie treffer (0-1). Ronaldo schoot koelbloedig in na een soepele aanval, met Luka Modric (pass) en Gareth Bale (hakje) in een dienende rol. Voor de Portugese aanvaller was het zijn 95e goal in de Champions League. Op slag van rust kwam hij met een lepe kopbal opnieuw tot scoren, maar hij kwam daarbij vanuit een buitenspelpositie, waardoor de arbitrage de treffer terecht afkeurde.

Borussia kwam in de 43e minuut verdiend op gelijke hoogte door een fout van doelman Keylor Navas, die een schot van Raphaël Guerreiro slecht verwerkte. Raphaël Varane reageerde evenmin alert, waardoor Pierre-Emerick Aubameyang het laatste zetje aan de bal kon geven (1-1). Na de rust maakte Varane zijn foutje goed door een doelpoging van Karim Benzema via de lat alsnog af te ronden: 1-2. Met een prachtige uithaal had Schürrle in Dortmund echter het laatste woord: 2-2.