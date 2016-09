Dost waardevol voor Sporting

LISSABON - Aanvaller Bas Dost bewijst bijna wekelijks zijn waarde voor Sporting Portugal. De Nederlandse international had dinsdagavond ook weer een aandeel in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Legia Warschau (2-0) in groep F van de Champions League. Dost kwam in de 37e minuut met een koelbloedig schot tot scoren. Daarmee verdubbelde hij de voorsprong van zijn ploeg, die door een treffer van Bryan Ruiz (ex-FC Twente en ex-PSV) de score had geopend.

Door ANP - 27-9-2016, 22:54 (Update 27-9-2016, 22:54)

Na de pauze hield Sporting goed stand. De eerste groepszege kwam niet in gevaar. De ploeg van Dost was twee weken geleden met een nederlaag bij Real Madrid (2-1) begonnen aan de poulefase. Legia verloor in de eerste wedstrijd met 0-6 van Borussia Dortmund.