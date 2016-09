Hendrix langere tijd uitgeschakeld bij PSV

ROSTOV - Jorrit Hendrix staat voorlopig aan de kant bij PSV. De middenvelder viel woensdagavond na ruim een uur spelen bij FK Rostov geblesseerd uit en heeft een binnenband verrekt of beschadigd, zei trainer Phillip Cocu na afloop van het Europese duel dat in 2-2 eindigde.

Door ANP - 28-9-2016, 23:41 (Update 28-9-2016, 23:41)

De exacte aard van de knieblessure en herstelduur is nog niet bekend maar in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op zaterdag doet Hendrix sowieso niet mee, aldus Cocu. Bart Ramselaar is normaal gesproken de logische vervanger maar ook hij kampt nog met een lichte blessure.