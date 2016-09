Legia tegen Real voor straf zonder publiek

ANP Legia tegen Real voor straf zonder publiek

ZÜRICH - Legia Warschau moet het eerstvolgende thuisduel in de Champions League zonder publiek afwerken. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA donderdag beslist na misdragingen van het publiek in de Poolse hoofdstad in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Voor Legia is de straf extra vervelend omdat uitgerekend titelverdediger Real Madrid de tegenstander is.

Door ANP - 29-9-2016, 15:54 (Update 29-9-2016, 15:54)

Legia verloor het eerste duel in de Champions League dit seizoen op eigen veld van Dortmund met liefst 6-0. De UEFA had tal van onregelmatigheden gezien: vechtpartijtjes op de tribune, vuurwerk, voorwerpen die op het veld werden gegooid, een slechte organisatie, racistisch gedrag en geblokkeerde trappen. De club kreeg ook nog een boete van 80.000 euro.

Zo is de terugkeer van Legia na 21 jaar in de Champions League geen succes. Dinsdag verloor de ploeg in Portugal bij Sporting met 2-0. Nu volgt een uitwedstrijd tegen Real (18 oktober) waarna de Madrilenen op 2 november in een leeg stadion in Warschau aantreden.