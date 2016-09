Barnsley ontslaat assistent wegens schandaal

ANP Barnsley ontslaat assistent wegens schandaal

BARNSLEY - De Engelse voetbalclub Barnsley heeft donderdag Tommy Wright ontslagen als assistent-trainer wegens de onthullingen in The Telegraph over het corruptieschandaal in het Engelse voetbal. Wright was al geschorst. Het ontslag volgde na een gesprek tussen de trainer en de clubleiding.

29-9-2016

Wright wilde volgens de Engelse krant een investeringsmaatschappij helpen bij transfers en kon daar een flinke beloning voor opstrijken. Dat is in strijd met regels van de Engelse voetbalbond. Barnsley was niet op de hoogte van de praktijken, laat de club weten in een verklaring.

Barnsley speelt in de Championship, het tweede niveau in Engeland. Wright is de tweede die zijn baan verliest door het corruptieschandaal. Eerder deze week raakte de Engelse bondscoach Sam Allardyce in opspraak. Hij werd ook ontslagen. Ook de Nederlandse trainer Jerrel Hasselbaink van Queens Park Rangers wordt beschuldigd van corruptie.