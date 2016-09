Manchester United dankt Ibrahimovic

MANCHESTER - Manchester United heeft zich donderdag hersteld van de nederlaag tegen Feyenoord in de Europa League. De ploeg van manager José Mourinho zette de tweede groepswedstrijd tegen Zorja Loegansk uit Oekraïne wel in winst om, al ging het op Old Trafford heel moeizaam: 1-0. Zlatan Ibrahimovic kopte in de 69e minuut het enige doelpunt binnen, nadat een voorzet van Timothy Fosu-Mensah via Wayne Rooney op zijn hoofd was beland.

Door ANP - 29-9-2016, 23:11 (Update 29-9-2016, 23:11)

De Nederlandse jeugdinternational Fosu-Mensah had van Mourinho een kans gekregen in de basis. De verdediger ging een kwartier voor tijd naar de kant. Memphis Depay bleef op de bank, Daley Blind zat zelfs helemaal niet bij de selectie van ManUnited.

Ibrahimovic (34) heeft nu voor zeven verschillende clubs gescoord in Europa. De Zweedse topspits deed dat als eerste voor Ajax.