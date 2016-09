Robben keert nog niet terug bij Oranje

ANP Robben keert nog niet terug bij Oranje

ZEIST - Arjen Robben ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands met Wit-Rusland en Frankrijk. Bondscoach Danny Blind heeft zijn aanvoerder niet opgenomen in zijn keurkorps voor de komende interlands in de WK-kwalificatie.

Door ANP - 30-9-2016, 12:31 (Update 30-9-2016, 12:31)

Blind heeft nog een klein beetje hoop dat Robben alsnog kan aansluiten. ,,Misschien begint hij zaterdag wel in de basisformatie van Bayern München'', zei Blind vrijdag op een persconferentie in Zeist. ,,Dan kunnen we misschien nog met de KNVB, Bayern München en Arjen zelf om de tafel zitten. ,,Maar zoals het er nu uitziet, is het nog te vroeg. Arjen wil dolgraag. Hij staat te trappelen. Maar we hebben ook met zijn club te maken.''

De 32-jarige Robben heeft pas net afgerekend met langdurig blessureleed. Hij mocht vorige week weer invallen tegen Hertha BSC. De Duitse kampioen is voorzichtig met Robben en liet hem na zijn rentree nog niet starten. Wel deed hij woensdag weer een half uurtje mee bij Bayern tegen Atlético Madrid in de Champions League. ,,Hij is er heel lang uit geweest'', zei Blind. ,,Dan zijn twee kleine invalbeurten niets. Arjen heeft ook met zijn club te maken. Maar als er nog een opening komt, dan gaan we kijken hoe we dat kunnen invullen.''

Laatste interland

Robben kwam dit kalenderjaar nog niet in actie voor Oranje. Zijn laatste interland dateert van vorig jaar november toen de nationale ploeg tegen Wales oefende. Stefan de Vrij maakt wel weer deel uit van de selectie van Oranje. Hij is hersteld van een langdurige knieblessure. De Vrij speelde vorig jaar september zijn laatste interland tegen Turkije. Ook de Feyenoorders Terence Kongolo en Rick Karsdorp hebben een uitnodiging voor de komende interlands ontvangen.

Het Nederlands elftal hervat de WK-kwalificatie op 7 oktober met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland in De Kuip. Drie dagen later komt Frankrijk in de ArenA op bezoek.