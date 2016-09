Grim voorlopige enige assistent Blind

ZEIST - Bondscoach Danny Blind krijgt voorlopig geen tweede assistent bij het Nederlands elftal. Hij blijft een technische staf vormen met Fred Grim en keeperstrainer Frans Hoek.

Door ANP - 30-9-2016, 12:42 (Update 30-9-2016, 12:42)

,,Ik denk dat we het heel goed met z´n drieën kunnen'', zei Blind. ,,We hebben verschillende opties bekeken. Het klopt dat we ook met Denny Landzaat hebben gesproken. Die naam is uitgelekt, maar hij is niet de enige met wie we hebben gepraat. We gaan geen overhaaste beslissingen nemen.''

Grim, eveneens een oud-doelman, maakte vorige week de overstap van Jong Oranje naar het Nederlands elftal. De oud-trainer van Almere City trainde ook de jeugd van Ajax en was assistent-trainer van Sparta Rotterdam. Hij was sinds vorig jaar bondscoach van de belangrijkste nationale jeugdploeg. Grim is nu de rechterhand van Blind, die na het vertrek van Marco van Basten en Dick Advocaat zonder assistent zat.

,,Grim heeft een goede kijk op voetbal'', zei Blind. ,,Hij heeft een mening en is loyaal. We hadden wel even behoefte aan stabiliteit bij Oranje.''