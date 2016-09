Robben vermoedelijk in basis tegen Köln

MÜNCHEN - Arjen Robben start zaterdag vermoedelijk in de basis bij Bayern München in de wedstrijd tegen FC Köln. Dat heeft trainer Carlo Ancelotti vrijdag gezegd op een persconferentie. ,,Zijn conditie is steeds beter. Ik denk dat hij morgen vanaf het begin kan spelen.''

Door ANP - 30-9-2016, 13:29 (Update 30-9-2016, 13:29)

De 32-jarige Robben is net hersteld van langdurig blessureleed en mocht vorige week pas weer invallen tegen Hertha BSC. Hoewel bij Bayern een basisplek lonkt, nam Danny Blind hem vrijdag nog niet op in de selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands met Wit-Rusland en Frankrijk. De bondscoach houdt echter wel de deur op een kier in afwachting van wat Ancelotti zou beslissen.