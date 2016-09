Mangala vervangt Mathieu in Franse selectie

PARIJS - Een dag na de presentatie van zijn selectie heeft de Franse bondscoach Didier Deschamps al een wijziging moeten doorvoeren. Verdediger Jérémy Mathieu van FC Barcelona is om onduidelijke redenen afgehaakt. Als vervanger koos Deschamps vrijdag voor Eliaquim Mangala, de robuuste mandekker die dit seizoen door Manchester City wordt uitgeleend aan Valencia.

Door ANP - 30-9-2016, 17:56 (Update 30-9-2016, 17:56)

De Franse bond FFF gaf geen verklaring voor het afhaken van Mathieu, alleen dat Deschamps hem na een gesprek weer uit de selectie heeft geschrapt. Voor zover bekend is de 32-jarige verdediger van Barcelona niet geblesseerd. De Franse voetballers gaan zich vanaf maandag voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije, op 7 oktober in het Stade de France, en Oranje op 10 oktober in Amsterdam.