Standard Luik baalt van eigen fans

LUIK - De clubleiding van Standard Luik gaat harde maatregelen nemen tegen de fans die donderdag vanuit het uitvak in de Amsterdam ArenA brandende fakkels naar beneden gooiden. Kort voor de aftrap van de Europese wedstrijd tegen Ajax werden in het vak van de Belgische club vuurwerk en fakkels afgestoken. Sommige fans gooiden die projectielen naar beneden, in het zogeheten familievak waarin aanhangers van de thuisclub zaten.

Door ANP - 30-9-2016, 18:27 (Update 30-9-2016, 18:27)

,,Het is ondenkbaar en onvergeeflijk dat dergelijke materialen naar andere mensen in het stadion gegooid worden'', schreef de leiding van Standard Luik vrijdag in een verklaring. ,,Mensen die dit niet begrijpen, horen niet thuis op de tribunes. Het bestuur zal strenge maatregelen nemen om dergelijke incidenten in de toekomst de vermijden.''

De Belgische club, die samen met Ajax op zoek gaat naar de daders, vreest een hoge boete van de Europese bond UEFA. ,,Daarnaast is het imago van Standard Luik aangetast op internationaal niveau.'' Ajax versloeg de 'Rouches' met 1-0.