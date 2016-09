Snel herstel concurrent Janssen bij Spurs

LONDEN - De kans is groot dat Vincent Janssen na de interlandperiode bij Tottenham Hotspur weer plaats moet maken voor Harry Kane. De Engelse spits herstelt sneller dan verwacht van de enkelblessure die hij twee weken geleden opliep. ,,De tweede scan zag er goed uit, zelfs beter dan we hadden verwacht'', zei manager Mauricio Pochettino vrijdag.

De Spurs vreesden aanvankelijk dat Kane zo'n twee maanden aan de kant zou staan. Pochettino sprak maandag echter de verwachting uit dat zijn topschutter, vorig seizoen goed voor 25 doelpunten in de Premier League, binnen drie weken weer kan spelen. Bij afwezigheid van Kane krijgt Janssen een kans in de spits, maar scoren lukt voorlopig niet. Alleen in de met 5-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Gillingham was de spits van Oranje trefzeker, wel uit een strafschop. In de Engelse competitie en Champions League staat de topschutter van afgelopen seizoen in de eredivisie nog droog.

,,Je kan de Premier League niet vergelijken met de Nederlandse competitie, dit is veel zwaarder'', zei Pochettino. ,,Hij werkt hard, daar zijn we erg blij mee. Spitsen moeten scoren, dat klopt, maar hij moet ook geduldig zijn.''