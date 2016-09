Mokhtar laat PEC Zwolle eindelijk juichen

ZWOLLE - PEC Zwolle is van de nul af. De ploeg van trainer Ron Jans boekte vrijdag tegen ADO Den Haag dan eindelijk de eerste overwinning van dit seizoen: 2-1. Youness Mokhtar was met twee doelpunten de gevierde man in de hoofdstad van Overijssel. De vleugelspits zorgde ervoor dat PEC Zwolle de laatste plaats in de eredivisie overdroeg aan Roda JC.

Door ANP - 30-9-2016, 21:57 (Update 30-9-2016, 22:07)

De thuisclub startte fel in de jacht op de eerste zege van dit seizoen en kreeg al binnen 20 seconden een grote kans via Danny Holla, die de bal vanuit kansrijke positie echter over het Haagse doel schoot. Doelman Ernestas Setkus moest even later wel ingrijpen bij een schot van Kingsley Ehizibue. De thuisploeg kreeg voor rust nog twee aardige mogelijkheden, via Anass Achahbar en Wouter Marinus. Beiden stuitten op de keeper uit Litouwen.

De bezoekende ploeg van trainer Zeljko Petrovic, die na een sterke seizoensstart met negen punten uit drie wedstrijden is weggezakt, kon daar amper iets tegenover stellen. Toch kwam ADO Den Haag kort na rust wel op voorsprong. Een voorzet van Ruben Schaken belandde via spits Mike Havenaar voor de voeten van Tom Trybull, die de bal met links langs doelman Mickey van der Hart krulde (0-1).

Vier minuten later stond het al weer gelijk, toen Mokhtar vanaf de linkerflank naar binnen trok en van Tom Beugelsdijk de ruimte kreeg om de bal in de hoek langs Setkus te krullen (1-1). Na een uur spelen waren beide ploegen binnen een halve minuut heel dicht bij een voorsprong. Eerst kopte Wilfried Kanon namens ADO op de lat, uit de tegenaanval werd Mokhtar pas op het laatste moment gestuit door Tyronne Ebuehi.

Tien minuten later was het wel raak. Mokhtar kapte zijn bewaker José San Román met rechts uit en schoot de bal met links in de korte hoek langs Setkus: 2-1. Met tien man, nadat Trybull met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd door scheidsrechter Björn Kuipers, joeg ADO in de slotfase tevergeefs op de gelijkmaker.