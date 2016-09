Redknapp: spelers gokten op eigen duels

LONDEN - In het corruptieschandaal in het Engelse voetbal dat de krant The Telegraph deze week in porties onthuld, is het zaterdag de beurt aan manager Harry Redknapp. De coach die meerdere clubs uit de Premier League onder zijn hoede had, zegt tegen de undercoverjournalisten van de krant dat spelers gokten op eigen wedstrijden, iets dat tegen de regels van de Engelse voetbalbond FA is.

Door ANP - 1-10-2016, 9:10 (Update 1-10-2016, 9:10)

Redknapps beweringen zijn op film vastgelegd, ook dat hij later zegt dat het volgens hem in de tijd dat het speelde niet strafbaar was. The Telegraph schrijft niet om welke clubs het gaat. Redknapp was werkzaam bij West Ham United, Portsmouth, Southampton, Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers. De onthullingen hebben tot nu toe geleid tot ontslag van de Engelse bondscoach Sam Allardyce en Barnsley's assistent-coach Tommy Wright. Volgens de regels zou Redknapp het gokken door zijn spelers hebben moeten melden bij de FA.