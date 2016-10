PSV met Siem de Jong tegen sc Heerenveen

HEERENVEEN - Siem de Jong heeft zaterdagavond een basisplaats op het middenveld van PSV in de lastige uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De Jong staat aan de aftrap bij de landskampioen door blessures van Jorrit Hendrix en Bart Ramselaar.

Door ANP - 1-10-2016, 19:23 (Update 1-10-2016, 19:23)

De Jong stond tot dusver slechts één keer eerder in het basiselftal bij zijn nieuwe club. In het bekerduel met Roda JC was de huurling van Newcastle United in de spits de vervanger van zijn jongere broer Luuk.

PSV-trainer Phillip Cocu verrast in het centrum van de verdediging met zijn keuze voor Daniel Schwaab in plaats van Nicolas Isimat. In de voorhoede krijgt Steven Bergwijn de voorkeur boven Luciano Narsingh. Jetro Willems en Joshua Brenet zijn de backs.

PSV heeft het traditioneel lastig op bezoek in Heerenveen. De laatste eredivisiezege van de Eindhovenaren in het Abe Lenstra Stadion is bijna vijf jaar geleden. Bovendien is sc Heerenveen goed op dreef. De Friezen wonnen hun laatste vijf wedstrijden en staan in de competitie op de vierde plaats. Trainer Jurgen Streppel kiest daarom voor een ongewijzigd team.