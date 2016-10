Leverkusen bezorgt Dortmund tweede nederlaag

ANP Leverkusen bezorgt Dortmund tweede nederlaag

LEVERKUSEN - Borussia Dortmund is er zaterdag niet in geslaagd de achterstand op Bayern München te verkleinen. Een paar uur nadat de koploper voor het eerst dit seizoen punten verspeelde (1-1 tegen 1. FC Köln), ging Dortmund zelf onderuit bij Bayer Leverkusen. Het werd 2-0 voor het elftal van trainer Roger Schmidt.

Door ANP - 1-10-2016, 20:33 (Update 1-10-2016, 20:33)

Admir Mehmedi bracht Leverkusen al in de tiende minuut op voorsprong. Javier Hernández besliste in de 79e minuut de wedstrijd met een tweede treffer voor de thuisclub. De Mexicaan had dinsdag in de Champions League tegen AS Monaco (1-1) ook al gescoord.

Dortmund, dat eerder dit seizoen verloor van RB Leipzig, zag de achterstand op Bayern München oplopen tot vier punten. De club raakte de tweede plaats kwijt aan Hertha BSC, dat na de overwinning op Hamburger SV nu één punt meer heeft dan Dortmund.