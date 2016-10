Noodweer pakt goed uit voor Vitesse

ARNHEM - Vitesse heeft zaterdagavond in het Gelredome optimaal geprofiteerd van een onverwachte onderbreking in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Arbiter Reinold Wiedemeijer stuurde een kwartier voor tijd in de stromende regen beide ploegen wegens noodweer naar de catacomben. De stand was op dat moment 1-1. Na een pauze van ruim tien minuten sloeg de thuisploeg via verdediger Kelvin Leerdam razendsnel toe en was er voor FC Groningen geen redden meer aan: 2-1.

Door ANP - 1-10-2016, 20:58 (Update 1-10-2016, 20:58)

FC Groningen had een vliegende start in het Gelredome, mede dankzij Milot Rashica. De speler van Vitesse vergreep zich aan een tegenstander waarna Wiedemeijer een strafschop toekende. Danny Hoesen schoot in de vierde minuut raak, 0-1. Het betere voetbal kwam daarna van Vitesse, maar de thuisploeg miste scherpte in de laatste fase van de aanvalsopbouw.

Vitesse kwam in de 44e minuut toch op gelijke hoogte. Lewis Baker schoot fraai raak uit een vrije trap, die de hinkende Jason Davidson met een overtreding had veroorzaakt. De Australiër leek kort daarvoor aangeslagen naar de kant te gaan voor een wissel, maar gaf zelf aan coach Ernest Faber een signaal dat hij kon en wilde doorvoetballen. Van die verkeerde inschatting profiteerde Vitesse professioneel. Faber besloot de roekeloze Davidson alsnog in de rust te vervangen.

Ook na de pauze ging van Vitesse de meeste dreiging uit, met Baker als gangmaker. Toch bleef doelman Sergio Padt zonder al te veel problemen overeind. Na de onderbreking wegens het onweer in Arnhem was de Groningse defensie even niet bij de les. Uit een vrije trap van Baker kwam Leerdam van dichtbij tot scoren: 2-1.