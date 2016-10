Heerenveen maakt eind aan reeks uitzeges PSV

HEERENVEEN - Aan de recordreeks uitzeges van PSV in de eredivisie is zaterdagavond in Heerenveen een eind gekomen. In het Abe Lenstra Stadion kreeg de ploeg van Phillip Cocu vele kansen om te scoren maar bleef uiteindelijk na hard knokken steken op 1-1.

Door ANP - 1-10-2016, 21:46 (Update 1-10-2016, 21:46)

Amper bijgekomen van een lange reis naar Rusland koos PSV-trainer Phillip Cocu er in Heerenveen voor om flink te rouleren in zijn basiselftal. Steven Bergwijn, Daniel Schwaab en Joshua Brenet mochten beginnen en Luciano Narsingh, Nicolas Isimat en Santiago Arias zaten daarom op de bank. Op het middenveld was er plek voor Siem de Jong door de blessures van Jorrit Hendrix en Bart Ramselaar.

In de wetenschap dat beide ploegen de laatste jaren aan elkaar gewaagd zijn, begonnen ze afwachtend aan het duel. Het publiek moest 20 minuten wachten op de eerste kans, een vrije trap van PSV’er Andrés Guardado. De bezoekers pakten daarna het initiatief en waren nog zeker vier keer dicht bij een treffer. Luuk en Siem de Jong kregen kansen om raak te koppen. De grootste kans was waarschijnlijk voor Gastón Pereiro die doelman Erwin Mulder trof na een vloeiende PSV-aanval. Heerenveen werd in de eerste helft geen enkele keer serieus gevaarlijk.

Direct na rust had Bergwijn de score moeten openen maar hij schoot naast in een rechtstreeks duel met Mulder. PSV incasseerde op het middenveld de volgende tegenvaller omdat Guardado geblesseerd van het veld moest. En omdat Cocu verder geen keus meer had liet hij de negentienjarige Oekraïense vleugelaanvaller Oleksandr Zintsjenko debuteren als middenvelder.

De Friezen begonnen kansen te ruiken in de loop van de tweede helft. Arber Zeneli was dicht bij een score nadat hij Schwaab op het verkeerde been had gezet maar zijn schot zeilde rakelings over. Even later was Zeneli wel trefzeker uit een counter die werd opgezet door invaller Luciano Slagveer. Het thuispubliek kon niet lang genieten van de onverwachte voorsprong. Drie minuten later was het geluk aan PSV-zijde toen een schot van Luuk de Jong via verdediger Jeremiah St. Juste in het Friese doel viel.

In de spannende slotfase waren beide ploegen dicht bij de zege. PSV kreeg op vijf meter van het Friese doel nog een indirecte vrije trap maar die kans werd knullig om zeep geholpen door PSV’er Schwaab die in de weg stond.