PSV vreest voor hamstringblessure Guardado

HEERENVEEN - PSV vreest dat middenvelder Andrés Guardado weer een paar weken aan de kant staat wegens een spierblessure. ,,We zijn bang voor een hamstringblessure al weten we nog niet of het een verrekking is of dat er meer aan de hand is. Dat gaan we de komende week bekijken'', zei trainer Phillip Cocu na de ontmoeting met sc Heerenveen (1-1).

Door ANP - 1-10-2016, 22:55 (Update 1-10-2016, 22:55)

De Mexicaanse vedette moest vanwege de blessure kort na het begin van de tweede helft naar de kant. De uitschakeling van Guardado komt PSV slecht uit omdat ook de middenvelders Bart Ramselaar en Jorrit Hendrix al gebleseerd zijn.