Pijnlijk gelijkspel Manchester United

ANP Pijnlijk gelijkspel Manchester United

MANCHESTER - Manchester United heeft zondag in de Premier League op eigen veld twee punten verspeeld. De Engelse grootmacht kwam tegen hekkensluiter Stoke City niet verder dan een pijnlijk gelijkspel: 1-1. Daardoor moet de peperdure ploeg van José Mourinho met dertien punten uit zeven duels voorlopig genoegen nemen met een rol in de subtop.

Door ANP - 2-10-2016, 14:59 (Update 2-10-2016, 14:59)

Stoke City wist Manchester United, met Zlatan Ibrahimovic als aanvalsleider, lange tijd in bedwang te houden. Een dubbele wissel van coach Mourinho in de 67e minuut leek goed uit te pakken. De Portugese coach bracht Anthony Martial en Wayne Rooney in voor Jesse Lingard en Juan Mata. Kort daarna knalde Martial diagonaal raak, nadat Rooney de bal van zijn voet had laten springen (1-0).

In de 82e minuut bracht Joe Allen van dichtbij de gelijkmaker op zijn naam. Paul Pogba kopte daarna namens de wanhopige thuisclub nog op de lat. Bij Manchester United speelde Daley Blind de gehele wedstrijd. Memphis Depay mocht in de 84e minuut nog even invallen. Bij Stoke waren de verdedigers Bruno Martins Indi en Erik Pieters de volle negentig minuten actief.