ANP Bosz geeft Ajax een groot compliment

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz gaf zijn spelers van Ajax zondag een groot compliment na de zwaarbevochten thuiszege op FC Utrecht (3-2). ,,We hebben de laatste tijd steeds twee keer per week gespeeld'', rekende hij na de achtste zege op rij van zijn ploeg in verschillende competities. ,,En toch hebben we weer tot de laatste minuut gevochten.''

Door ANP - 2-10-2016, 15:56 (Update 2-10-2016, 15:56)

,,Ik ben vaak kritisch op mijn spelers'', vervolgde Bosz. ,,Maar donderdag moesten we tegen Standard Luik vol aan de bak en nu maakte FC Utrecht het ons erg lastig. We hadden het duel snel onder controle, maar kregen weinig kansen. We hadden ook geluk dat FC Utrecht niet naar 2-0 counterde. In de tweede helft verhoogden we de druk nadat we met drie verdedigers gingen spelen. Ik vond de zege verdiend maar het baart me zorgen dat we twee keer een doelpunt tegen krijgen uit een standaardsituatie. Dat is ons in het begin van het seizoen ook te vaak gebeurd.''