ANP Ten Hag baalt van gemiste kans

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag van FC Utrecht baalde zondag dat zijn ploeg er niet in slaagde Ajax opnieuw punten afhandig te maken. ,,Want dat had zeker gekund'', zei hij na de nederlaag in de ArenA (3-2).

Door ANP - 2-10-2016, 16:01 (Update 2-10-2016, 16:01)

,,Richairo Zivkovic had ons op 2-0 en misschien wel 3-0 kunnen helpen'', doelde hij op twee missers van de spits die door Ajax verhuurd is aan FC Utrecht. ,,Ik vond wel dat we er in de tweede helft niet echt meer aan te pas kwamen. Dat was jammer. Ajax speelde vol voor de winst, maar gaf veel ruimte weg. Daar verzuimden we van te profiteren. We hebben vooral voor rust aardig gespeeld maar uiteindelijk geen resultaat gehaald. Dat ligt aan onszelf'', zei de trainer die Zivkovic na een klein uur wisselde.