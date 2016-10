Sneijder valt uit bij winnend Galatasaray

ISTANBUL - Voor international Wesley Sneijder duurde zondag de thuiswedstrijd van Galatasaray tegen Antalyaspor (3-1) slechts 45 minuten. De 32-jarige middenvelder werd in de rust door coach Jan Olde Riekerink gewisseld. De stand op dat moment was 0-1. De reden voor de vervanging van Sneijder is nog niet bekend.

Door ANP - 2-10-2016, 17:46 (Update 2-10-2016, 17:47)

Volgens Voetbal International moest de oud-Ajacied in de eerste helft een behandeling aan een bovenbeen ondergaan. Sneijder is voor Oranje opgeroepen voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (vrijdag) en Frankrijk (maandag).

Zonder Sneijder wist Galatasaray in het laatste halfuur toch het verschil te maken. Na de gelijkmaker van Selcuk Inan in de 67e minuut sloeg de Duitser Lukas Podolski, die voor Sneijder in het veld was gekomen, binnen zeven minuten twee keer toe.

Na zes duels staat Galatasaray derde op de ranglijst, op twee punten van koploper Medipol Basaksehir.