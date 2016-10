Real Madrid ook gelijk tegen Eibar

MADRID - Real Madrid is bezig aan een matige reeks wedstrijden. De houder van de Champions League wist zondag voor de derde keer op rij in de competitie niet te winnen. Eibar hield Real in Madrid op gelijke hoogte: 1-1. De twee vorige duels in La Liga wist Real ook niet te winnen: 1-1 tegen Villarreal en 2-2 tegen Las Palmas. Dinsdag speelde Real Madrid in de Champions League ook al gelijk (2-2 tegen Borussia Dortmund).

Fran Rico bracht Eibar, de nummer acht op de ranglijst, al na zes minuten op voorsprong. Gareth Bale maakte in de zeventiende minuut, op aangeven van Cristiano Ronaldo, gelijk. Bij die ene treffer bleef het in het vervolg voor het team van trainer Zinedine Zidane, dat wel kansen kreeg op de overwinning. Zo kopte Bale de bal na een uur spelen op de paal.

De ruime voorsprong die Real aan het begin van de competitie had opgebouwd, is verdwenen. Stadgenoot Atlético heeft na zeven speelronden evenveel punten (vijftien). Regerend kampioen FC Barcelona heeft nu nog dertien punten en kan zondagavond bij winst op Celta de Vigo de koppositie overnemen.