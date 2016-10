AZ ook gelijk bij Sparta

ROTTERDAM - AZ heeft zondag voor de tweede keer op rij in de competitie punten laten liggen. Na Go Ahead Eagles (2-2) hield zondag ook Sparta Rotterdam de ploeg van trainer John van den Brom in bedwang. Op Het Kasteel werd het 1-1. Met donderdag de nederlaag van 5-0 bij Zenit Sint-Petersburg in de Europa League, was het voor AZ daarmee geen beste week.

Tegen Sparta kwamen de Alkmaarders al snel op voorsprong. Guus Til kopte de bal, na een voorzet van Iliass Bel Hassani, in het doel. Sparta-verdediger Michel Breuer maakte kort voor rust gelijk. AZ had even na dat moment een strafschop moeten hebben na een overtreding van Florian Pinteaux op Bel Hassani. Na rust werd niet meer gescoord. In blessuretijd kreeg Spartaan Denzel Dumfries een rode kaart (twee keer geel).

AZ is na acht speelronden gedeeld vierde, en heeft negen punten minder dan koploper Feyenoord en vier minder dan nummer twee Ajax. Sparta blijft op de achtste plaats staan.