Willem II legt vijf fans stadionverbod op

TILBURG - Willem II heeft vijf mensen geïdentificeerd die zich zondag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-2) schuldig maakten aan een vechtpartij op de tribune. De supporters krijgen een dezer dagen een stadionverbod opgelegd, zo meldt de club. Mogelijk loopt dat aantal nog verder op.

Door ANP - 2-10-2016, 19:20 (Update 2-10-2016, 21:09)

Kort na de tweede treffer van de Rotterdammers werden twee supporters, vermoedelijk aanhangers van Feyenoord die tussen de Tilburgse fans zaten, belaagd door een groepje relschoppers die er flink op los sloegen. Een van de aangevallen mannen werd zelfs over de reling gegooid. Scheidsrechter Dennis Higler besloot de wedstrijd vanwege het geweld voor een paar minuten stil te leggen.

,,Wij distantiëren ons van alle vormen van geweld en vinden dan ook dat dit soort gedrag absoluut niet thuishoort in een stadion'', meldde Willem II in een officiële verklaring. ,,Dit past niet bij onze normen en waarden. Dit hoort niet in een stadion thuis. Dit hoort niet bij Willem II!''

De KNVB steunt de maatregelen die Willem II neemt. ,,We vinden het extra jammer dat dit is gebeurd omdat we juist hard werken om een prettig klimaat in de stadions te krijgen. Met clubs, supporters en lokale autoriteiten doen we er alles aan om de sfeer op de tribunes optimaal te houden. Minder hekken, minder combiregelingen, meer staantribunes, meer beleving'', aldus competitieleider Gijs de Jong. ,,Het is extra jammer dat er mensen zijn die niet met die vrijheid om kunnen gaan en de enige juiste reactie is dan ook om hen te weren uit de stadions."