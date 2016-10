Schalke boekt eerste zege van het seizoen

GELSENKIRCHEN - Schalke 04 is eindelijk van de nul af in de Bundesliga. De ploeg waar Klaas-Jan Huntelaar wegens een zware verkoudheid ontbrak, won zondag op eigen veld met liefst 4-0 van Borussia Mönchengladbach. De eerste vijf competitieduels waren verloren, maar dankzij de zege houdt Schalke nu FC Ingolstadt en Hamburger SV onder zich.

Door ANP - 2-10-2016, 19:50 (Update 2-10-2016, 19:50)

Schalke had in de Europa League al twee keer gewonnen, donderdag nog van Red Bull Salzburg, maar in de competitie wilde het maar niet lukken. Tegen subtopper Mönchengladbach, dat woensdag maar net verloor (1-2) van FC Barcelona, volgde de bevrijding. Eric Maxim Choupo-Moting benutte in de 52e minuut een strafschop, waarna Breel Embolo en Leon Goretzka Schalke deden uitlopen naar 3-0. Embolo bepaalde vijf minuten voor tijd met zijn tweede de eindstand op 4-0.