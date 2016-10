FC Barcelona weer onderuit bij Celta

VIGO - FC Barcelona heeft zondag nagelaten de koppositie in de Spaanse voetbalcompetitie over te nemen. De titelverdediger leed bij Celta de Vigo de tweede nederlaag van het seizoen: 4-3. Bij rust keek Barcelona al tegen een achterstand van 3-0 aan. Vorig seizoen was Celta de Vigo in eigen stadion ook te sterk voor Barcelona. Toen werd het zelfs 4-1.

Atlético Madrid en Real Madrid delen na zeven speelronden met vijftien punten de leiding in de Primera Division. Sevilla heeft veertien punten, FC Barcelona en Villarreal allebei dertien.

Luis Enrique liet spelers als Andrés Iniesta, Ivan Rakitic en Javier Mascherano op de bank beginnen. Al snel bleek dat de trainer van Barcelona, die nog altijd niet kan beschikken over de geblesseerde Lionel Messi, daarmee een te grote gok had genomen. Halverwege de eerste helft opende Pione Sisto de score voor de thuisploeg. De verrassing werd nog groter toen Celta de Vigo, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League, in de 32 en 33e minuut de voorsprong naar 3-0 tilde. Eerst passeerde Iago Aspas doelman Marc-André ter Stegen en daarna werkte Jeremy Mathieu de bal in zijn eigen doel.

Inhaalrace

Met Iniesta voor Rafinha begon Barcelona de tweede helft aan een inhaalrace. Even leek die te slagen. Gerard Piqué kopte in de 58e minuut de 3-1 binnen en zes minuten later benutte Neymar een strafschop voor Barcelona: 3-2. Celta de Vigo bracht de marge via Pablo Hernández toch weer op twee treffers: 4-2. In de 87e minuut maakte verdediger Piqué het met zijn tweede treffer van de avond toch weer spannend, maar de thuisclub hield stand.

Net als Barcelona had Real Madrid zondag weinig reden tot lachen. De houder van de Champions League wist voor de derde keer op rij in de competitie niet te winnen. Eibar hield Real in Madrid op gelijke hoogte: 1-1. De twee vorige competitieduels, tegen Villarreal (1-1) en Las Palmas (2-2), eindigden ook gelijk. Fran Rico bracht Eibar, de nummer acht op de ranglijst, al na zes minuten op voorsprong. Gareth Bale maakte in de zeventiende minuut, op aangeven van Cristiano Ronaldo, gelijk. Bij die ene treffer bleef het in het vervolg voor het team van trainer Zinedine Zidane, dat wel kansen kreeg op de overwinning. Zo kopte Bale de bal na een uur spelen op de paal.