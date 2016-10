Scheidsrechter Shona Shukrula wil een topper tussen de toppers zijn

Foto Orange Pictures/Herman Dingler Shona Shukrula tijdens de wedstrijd Feyenoord O19-NEC O19. ,,Ik hoop in de tweede helft van dit seizoen mijn debuut in de derde divisie te maken.”

ALKMAAR - Met ferme passen zet ze zaterdagmiddag een ’muurtje’ op de juiste afstand in de wedstrijd tussen de O19-teams van Feyenoord en NEC. Het tekent de vastberadenheid waarmee Shona Shukrula haar doelen nastreeft. ,,Ik wil een topper tussen de toppers zijn”, zegt de 25-jarige Alkmaarse, die in rap tempo carrière maakt als voetbalscheidsrechter.

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 3-10-2016, 13:13 (Update 3-10-2016, 14:24)

Alkmaarse Shona Shukrula (25) maakt in rap tempo carrière als voetbalscheidsrechter en droomt van meer

Meestal is de scheidsrechter na afloop van een wedstrijd onderwerp van gesprek. Over Shona Shukrula wordt al gepraat nog voordat er ook maar één fluitsignaal geklonken heeft. De jonge leidsvrouw is een bijzondere verschijning in de voetbalwereld, zeker op het niveau waar ze momenteel haar wedstrijden fluit.

Gepromoveerd naar de ’landelijke lijst’ krijgt Shukrula duels toegewezen in de eerste klasse en de hoofdklasse. Ook fluit ze wedstrijden in de vrouweneredivisie en in de hoogste klasse van de O19-categorie, de voormalige A-junioren. ,,Er zijn in Nederland op dit moment ongeveer zeventig vrouwelijke bondsscheidsrechters”, vertelt ze. ,,Ik ben de tweede die nu in de hoofdklasse fluit.’’

Explosiviteit

Shukrula, die als parketsecretaris werkzaam is bij het Openbaar Ministerie in Haarlem (’Recht is mijn andere passie’), kreeg deze week te horen dat ze door de KNVB is voorgedragen voor de Fifa.

,,Ik heb afgelopen zomer de conditietest gehaald, met hulp van fysiotherapeut Bob Kruis. Hij heeft me geholpen om mijn explosiviteit te verbeteren. Afgelopen donderdag ben ik medisch gekeurd en er was ook nog een spelregeltest die je moest halen. In december hoor ik of ik op de lijst sta. Als dat zo is mag ik – als tweede Nederlandse – internationale vrouwenwedstrijden gaan fluiten, EK- en WK-kwalificatiewedstrijden. Eerst in de jongste leeftijdscategorie en als dat goed gaat kun je ook hier promotie maken.’’

Ambitieus

Tot het zover is, is de voormalige voetbalster van AFC’34 dus alleen op Nederlandse bodem actief. Waarbij ze dit seizoen weer bij andere clubs komt dan voorgaande jaren. ,,Ze zien in het wedstrijdprogramma ’mevrouw’ voor mijn naam staan’’, zegt Shukrula daarover.

,,Dus het is van te voren bekend. Soms hebben ze wat over me opgezocht. Maar waar er zeven jaar geleden nog wel eens sceptisch gereageerd werd als ik voor het eerst bij een club kwam, word ik nu overal heel enthousiast ontvangen. Ze zien dat ik jong en ambitieus ben. Dat maakt nieuwsgierig.’’

Voor Ulrich van Gobbel, assistent-trainer bij Feyenoord O19, is het zaterdagmiddag de eerste keer dat hij een vrouwelijke scheidsrechter meemaakt. ,,Ik weet dat het bestaat’’, zegt de voormalig profvoetballer na afloop. ,,Dus verrast was ik niet. Er zijn ook geen grappen over gemaakt of zo. Als ze het niveau aankunnen is het prima dat zij ook wedstrijden fluiten. En ik vind dat ze het vandaag prima gedaan heeft.”

Ook tijdens de wedstrijd (eindstand 0-2) zijn de reacties positief. ,,Leuk, zo’n meid die fluit’’, zegt een familielid van één van de NEC-spelers. ,,Ik vind het stoer hoor.’’

Professioneel

Op het veld houdt Shukrula zich prima staande tussen de talenten van de twee betaaldvoetbalclubs. Als er al eens commentaar op de leiding gegeven wordt, wuift de jonge scheidsrechter dat gedecideerd weg. ,,Ik heb laatst in deze leeftijdscategorie al eens Ajax tegen Volendam gefloten’’, vertelt Shukrula. ,,Dat was ook erg leuk. Het voetbal is heel anders. Veel sneller. Dus ik moet dan zelf ook aan de bak. En het zijn de toppers van morgen, dat vind ik leuk. Je merkt dat deze jongens heel professioneel zijn. Ze willen lekker voetballen, dus je kunt veel door laten spelen. Daar houd ik van.’’

Over haar optreden in Rotterdam is de goedlachse arbiter tevreden. ,,Op zich ging het wel goed. Je hebt altijd verbeterpunten, dat hoort er bij. Maar overall heb ik genoten.’’ Ze zal het deze week allemaal nog eens de revue laten passeren. Samen met andere vrouwelijke (assistent-)scheidsrechters maakt Shukrula – die in Cees Bakker ook een eigen coach heeft – deel uit van het talententraject van de KNVB. In het kader daarvan wordt ze intensief begeleid door topscheidsrechter Kevin Blom. ,,Er zijn vandaag videobeelden gemaakt en die gaan we samen bekijken. Ik wil me blijven ontwikkelen. Een topper tussen de toppers zijn. Maar ik gun mezelf weinig tijd.’’

Ongeduldig

Shukrula glimlacht. ,,Bij de KNVB zeggen ze ook dat ik te ongeduldig ben. ’Doe nou rustig, geniet van wat je nu doet’. Belangrijk is om nu eerst mijn hoofd boven water te houden in de hoofdklasse. Daar is het ook weer anders fluiten, dus dat vergt aanpassingen. Je krijgt meer weerstand. Waar spelers me op lagere niveaus nog wel eens op een voetstuk plaatsten, merk je dat het deze spelers echt om het voetbal gaat. Je moet je dan als scheidsrechter niet van de wijs laten brengen. Ik ga daar hard aan werken en hoop in de tweede helft van het seizoen mijn debuut in de derde divisie te mogen maken. Maar dat moet ik wel verdienen.’’