Oranje hoopt op Robben

NOORDWIJK - De spelers van het Nederlands elftal hopen dat Arjen Robben in de loop van deze week alsnog aansluit. De aanvoerder van Oranje blijft voorlopig in München, om te herstellen van een gekneusde rib. Robben liep die lichte blessure zaterdag op tijdens de eerste helft van de competitiewedstrijd tegen 1. FC Köln, waarin hij voor het eerst in bijna zeven maanden weer in de basis van Bayern München was begonnen.

Door ANP - 3-10-2016, 16:21 (Update 3-10-2016, 16:21)

,,Arjen is een heel belangrijke speler, zowel binnen als buiten het veld'', zei Georginio Wijnaldum maandag in Noordwijk, waar de selectie zich verzamelde voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (vrijdag) en Frankrijk (volgende week maandag). ,,Een Nederlands elftal met of zonder Robben is een groot verschil. Niet alleen ik, maar alle spelers en stafleden hopen dat hij er bij kan zijn.''

De staf van Oranje heeft intensief contact met Bayern München over de situatie van Robben, die eind vorig jaar tegen Wales zijn laatste interland speelde. Mogelijk sluit de vleugelspits in de komende dagen alsnog aan bij het Nederlands elftal.