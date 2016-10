Blind rekent op Sneijder tegen Wit-Rusland

ANP Blind rekent op Sneijder tegen Wit-Rusland

NOORDWIJK - Bondscoach Danny Blind van het Nederlands elftal rekent vrijdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland op Wesley Sneijder. De 32-jarige spelmaker van Galatasaray heeft last van zijn bovenbeen, het gevolg van een trap die hij zondag kreeg tijdens de competitiewedstrijd tegen Antalyaspor. Sneijder bleef daardoor na rust achter in de kleedkamer.

Door ANP - 3-10-2016, 19:47 (Update 3-10-2016, 19:47)

De medische staf van Oranje onderzocht de 123-voudig international maandag in Noordwijk. Daarbij bleek dat sprake is van zogeheten restschade in zijn been. Sneijder liet zich niet zien op het trainingsveld, maar ging samen met het grootste deel van de selectie de sportschool in. ,,We moeten het de komende twee dagen aankijken, maar op zich gaat het goed'', zei Blind, nadat hij met zes internationals had getraind in Katwijk. ,,Ik ga er vanuit dat Wesley het gaat halen.''