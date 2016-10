Johnson haakt geblesseerd af bij Engeland

LONDEN - Glen Johnson van Stoke City heeft zich geblesseerd moeten afmelden bij waarnemend bondscoach Gareth Southgate, meldde de Engelse voetbalbond dinsdag. De rechtsback moet de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Slovenië laten schieten. Johnson was voor het eerst sinds het WK van 2014 weer bij de selectie gehaald. Southgate heeft verdediger Michael Keane van Burnley opgeroepen als vervanger.

Door ANP - 4-10-2016, 12:22 (Update 4-10-2016, 12:22)

Keane is bepaald geen onbekende voor de interim-bondscoach. De 23-jarige rechtsback speelde zestien keer voor het nationale team onder de 21 jaar, waar hij al met Southgate samenwerkte. Het is de eerste keer dat Keane is opgeroepen voor de 'volwassen' selectie.

De afmelding van Johnson is al de tweede deze week. Eerder werd bekend dat Raheem Sterling vanwege een blessure niet kan spelen voor Engeland. Andros Townsend heeft zijn plek ingenomen.