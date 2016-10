Duitsland mist Gomez tegen Tsjechen

PRAAG - Duitsland kan in de komende twee thuiswedstrijden in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal niet beschikken over Mario Gomez. De 31-jarige aanvaller van VfL Wolfsburg meldde zich dinsdag af bij bondscoach Joachim Löw. Gomez heeft een bilspierblessure. Löw roept geen vervanger voor hem op, zodat de selectie van de regerend wereldkampioen uit 21 spelers bestaat.

Door ANP - 4-10-2016, 17:02 (Update 4-10-2016, 17:02)

Duitsland speelt zaterdag eerst thuis tegen Tsjechië, vervolgens komt Noord-Ierland volgende week dinsdag op bezoek. Ook Tsjechië kreeg dinsdag een afmelding. De 30-jarige aanvaller Milan Skoda is nog niet voldoende hersteld van de blessure die hij anderhalve week terug opliep in de derby tussen Slavia Praag en Sparta Praag. Bondscoach Karel Jarolim riep maandagavond met Lukas Droppa en Jaromir Zmrhal al twee extra spelers op.

Duitsland en Azerbeidzjan gaan na de eerste speelronde met drie punten aan de leiding in groep C van het Europese kwalificatietoernooi. Tsjechië en Noord-Ierland hebben allebei één punt.