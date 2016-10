Oranje wacht nog op Robben

ZEIST - Arjen Robben sluit nog niet aan bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Bayern München is volgens de KNVB niet voldoende hersteld van zijn ribblessure. Daardoor is het nog steeds niet duidelijk of hij inzetbaar zal zijn voor de WK-kwalificatieduels van Oranje met Wit-Rusland (vrijdag) en Frankrijk (maandag). De situatie zal per dag worden bekeken, aldus de KNVB.

Door ANP - 4-10-2016, 19:26 (Update 4-10-2016, 19:49)

De 32-jarige Robben heeft pas net afgerekend met langdurig blessureleed. Bondscoach Danny Blind nam zijn aanvoerder afgelopen vrijdag niet op in zijn selectie voor interland nummer twee en drie in de WK-kwalificatie omdat hij dit seizoen bij Bayern München nog niet verder was gekomen dan twee keer invalbeurten tegen Hertha BSC en Atlético Madrid.

,,Arjen wil dolgraag. Hij staat te trappelen. Maar we hebben ook met zijn club te maken. Arjen vertelde me ook dat hij meteen zou komen als hij een egoïst is. Maar dat is hij niet'', zei Blind.

Toch sloot de bondscoach de komst van de 88-voudig international nog niet helemaal uit. Hij wist dat Robben zaterdag voor het eerst sinds 5 maart weer een basisplaats zou krijgen bij Bayern München. De aanvaller begon inderdaad tegen 1. FC Köln, maar bleef na rust met een lichte ribblessure achter in de kleedkamer.

De KNVB liet zondagavond weten dat Robben bij zijn Duitse werkgever zou revalideren en dat Blind hem alsnog aan zijn selectie zou kunnen toevoegen als het herstel voorspoedig zou verlopen. Dinsdag kon het licht voor Robben op weg naar Oranje echter nog niet op groen.

Veel internationals lieten de afgelopen dagen in Noordwijk weten dat Robben op korte termijn zeer welkom is bij Oranje. ,,Arjen is een heel belangrijke speler, zowel binnen als buiten het veld'', merkte middenvelder Georginio Wijnaldum op. ,,Een Nederlands elftal met of zonder Robben is een groot verschil. Niet alleen ik, maar alle spelers en stafleden hopen dat hij er bij kan zijn.''

Wesley Sneijder liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. ,,We kunnen hem goed gebruiken, want hij is een speler die uit het niets iets kan creëren.''

De kans dat Robben het duel met Wit-Rusland nog haalt, lijkt klein. Mogelijk is hij dan drie dagen later tegen Frankrijk wel weer van de partij.